L’Unione regola il Bitonto all’esordio in Coppa Italia

Secondo successo casalingo consecutivo per l’Unione Calcio Bisceglie, che si impone 2-1 nel match d’andata contro il Bitonto valido per il primo turno di Coppa Italia Eccellenza. La vittoria di misura mette in discesa il discorso qualificazione, in attesa del secondo atto previsto il prossimo 25 settembre.

La sfida andata in scena al “Ventura” inizia a ritmi bassi, complici le alte temperature che hanno condizionato il gioco, ma sono i padroni di casa a rendersi maggiormente pericolosi. Al 5′ Fracchiolla scheggia il palo esterno, che gli nega la gioia del gol. Al 22′ il mancino di Loseto su calcio piazzato, procurato da Ramos al termine di un’ottima progressione, sfiora l’incrocio dei pali. Nel finale di frazione l’ultimo squillo targato Unione con Ramos che colpisce la traversa a tu per tu con il portiere avversario, sprecando una ghiotta chance. In pieno recupero la conclusione dalla distanza di Diomandé bacia il legno, impedendo agli azzurri di sbloccare il match. Nella ripresa la contesa si accende ed al 55′ gli ospiti aprono le marcature con la rete di Rotondo su assist di Brizzi. L’immediata reazione dei biscegliesi arriva tre minuti più tardi con il penalty battuto da Konè, che si fa ipnotizzare da Scioscia. Sulla respinta dell’estremo difensore ospite, dopo una serie di rocambolesche ribattute, l’ivoriano si riscatta spingendo la palla in porta e realizzando il gol che vale il momentaneo pari. All’85’ il classe 2008 Soldani rompe gli equilibri con un mancino poderoso dai 20 metri che batte l’incolpevole Scioscia. L’esordio in coppa si chiude quindi positivamente per la squadra allenata da mister Rumma, chiamata a bissare il successo ottenuto nel prossimo incontro di campionato, in cui gli azzurri dovranno affrontare nuovamente la compagine bitontina.