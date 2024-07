L’Unione piazza un altro colpo, ecco Di Fulvio

L’Unione piazza un altro colpo, ecco Francisco Andrés Di Fulvio, arcigno difensore centrale argentino, con passaporto spagnolo, in arrivo dal Molfetta.

Nato a La Plata, il 5 ottobre del 1992, in patria ha indossato, tra le altre, le maglie del San Carlos e UAI Urquiza. Approda in Italia nel gennaio 2022, al Lavello, in Serie D, collezionando in totale 24 presenze; e nella scorsa stagione ha messo a referto 21 presenze e tre reti con la maglia del Molfetta Calcio tra campionato e coppa.

“Di Fulvio è un giocatore di spessore, che abbiamo apprezzato nello scorso campionato. – dichiara il direttore generale Leonardo Pedone – Con lui l’Unione piazza un altro colpo, che migliora ulteriormente la solidità della nostra difesa in vista di un Eccellenza 24/25 altamente competitiva”.