L’Unione Calcio vince in extremis, sconfitte di misura per Don Uva e Virtus Bisceglie

Una vittoria al 90′ e due sconfitte con un gol di scarto. Sono questi gli esiti degli incontri che hanno avuto protagoniste le squadre biscegliesi, Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 31 ottobre.

Pronto riscatto per gli azzurri di Rumma che superano per 2-1 il San Marco nell’ottavo incontro del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Le tre reti arrivano nella ripresa. Apre le marcature Manzari al 7′ che concretizza un calcio di rigore conquistato da Amoroso. Gli ospiti pareggiano i conti con Menicozzo ma, al 45′ arriva la seconda rete biscegliese ancora con Manzari ben servito da Preziosa. Per l’attaccante classe ’85, a segno per il sesto turno consecutivo, si tratta del ottavo centro e sale al secondo posto nella classifica marcatori. Unione Calcio che consolida la quinta posizione con 15 punti e, nel prossimo turno, in programma domenica 7 novembre, si recherà al “San Sabino” di Canosa per affrontare la capolista Barletta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE A

Cade invece il Don Uva battuto per 1-0 dal Polimnia Calcio al “Madonna D’Altomare” di Polignano a Mare nell’ottava giornata del campionato di Promozione girone A. Il gol, da parte dei padroni di casa porta la firma di Laneve. Biancogialli che restano a quota 11 punti in graduatoria e vengono raggiunti dalla Virtus San Ferdinando. Nel prossimo incontro, che si disputerà domenica 7 novembre, il Don Uva affronterà al “Di Liddo” l’Atletico Acquaviva che ha superato per 2-1 l’Arboris Belli.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A

Non basta la rete di Compierchio al 39′ della prima frazione di gioco per evitare il quarto ko consecutivo della Virtus Bisceglie battuto per 2-1 in trasferta dalla Virtus Molfetta nel sesto turno del torneo di Prima Categoria girone A. Biscegliesi che rimangono a 4 punti in classifica che significa terzultima posizione con la Ruvese. Domenica prossima, i ragazzi di Piccarreta ospiteranno sul sintetico cittadino il Città di Trani 2019.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Marcello Papagni