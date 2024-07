L’Unione Calcio si rinforza con Thiago Muñoz

L’Unione Calcio si rinforza con Thiago Muñoz, centrocampista italo-argentino cresciuto nel settore giovanile del Defensa y Justicia, in arrivo dal Digiesse Praia Tortora, club di Eccellenza calabrese, dove si è messo in luce come volante per la sua freschezza e le doti tecniche.

“Un innesto di qualità per il nostro centrocampo” – dichiara il direttore sportivo azzurro, Roberto Storelli – “aggiunge fosforo e carattere in mediana, lo abbiamo convinto a venire in Puglia illustrando la serietà del progetto Unione; nonostante le tante richieste in Calabria.”

Acquisizione che conferma le ambizioni dell’Unione Calcio, essendo Muñoz un calciatore di qualità e conteso da diverse squadre; e che, assieme agli altri innesti, sarà funzionale a raggiungere gli obiettivi presupposti dalla società azzurra.