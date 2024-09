L’Unione Calcio si rafforza in difesa: in arrivo Roberto Miano

È ufficiale l’acquisto messo a segno dal ds Storelli, che si è assicurato le prestazioni dell’esperto centrale difensivo messinese Roberto Miano.

Il nuovo innesto andrà a consolidare il muro difensivo dell’Unione Calcio, privato di capitan Bufi e di Gabriele Monopoli a causa di infortuni già da inizio stagione. Il difensore siciliano proviene da numerose stagioni nella sua regione natale, tra cui varie esperienze con Igea Virtus, Rocca di Caprileone, Giarre, Città di S.Agata, Ragusa e Pro Favara. Nel mezzo l’avventura con il Tre Fiori in quel di San Marino. Ora non resta che attendere l’esordio in campo con la maglia azzurra per un difensore strutturato in grado di fornire un ottimo contributo alla squadra allenata da Mister Angelo Monopoli.