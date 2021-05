L’Unione Calcio si aggiudica il derby del Ponte Lama

Con un gol per tempo, che portano la firma rispettivamente di Petrignani e Binetti, l’Unione Calcio Bisceglie centra la seconda affermazione consecutiva, la prima in trasferta superando per 2-1 la Vigor Trani nel match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese disputatosi eccezionalmente sul sintetico del “Di Liddo”.

Mister Rumma, rispetto alla partita contro la Team Orta Nova, si affida a Lullo in porta, Amoruso, Camporeale, Inchingolo e Petrignani al posto di Di Bari, Bufi, Amoroso e Benedetti.

Il match è molto equilibrato con i padroni di casa che partono meglio sfiorando il vantaggio al 7’ con Taal, Lullo ben si destreggia mandando la sfera in corner, mentre la conclusione di Conte al 12’ non sortisce gli effetti sperati. Al primo tentativo, minuto 18, l’Unione Calcio sblocca il risultato: calcio d’angolo di Zingrillo, colpo di testa di Lorusso il quale trova la pronta risposta del portiere Pfeiffer; si avventa sulla sfera il classe 2004 Petrignani, che deposita la palla in rete. Alla mezz’ora ci vuole un tempestivo intervento di Lullo su Conte per evitare il pareggio tranese, al 32’ Pfeiffer respinge di piede il tiro di Zingrillo. Passano due giri di lancette quando il tiro di Lorusso dai 25 metri trova l’opposizione del portiere biancazzurro; sfera sui piedi di Petrignani il quale, da ottima posizione, manda sopra la traversa.

Nella ripresa, dopo un solo minuto l’Unione Calcio sfiora il 2-0 con Camporeale, ma Pfeiffer respinge la sfera. Poco male perché al 59’ arriva il raddoppio biscegliese con Binetti, abile a concretizzare il calcio d’angolo battuto da Zingrillo. Sette minuti più tardi il match si riapre grazie alla marcatura di Conte, abile a superare Lullo con un tiro a giro dalla distanza. La contesa è piacevole, al 67’ Inchingolo dai 20 metri sfiora l’incrocio alla destra di Pfeiffer. Nel finale si assiste all’assalto tranese con il tentativo di Mazzilli all’82’ che manda sopra la traversa, tre giri di lancette dopo Lullo devia in calcio d’angolo il tiro di Conte. In pieno recupero l’Unione Calcio rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di De Mango per doppia ammonizione.

In virtù dei tre punti conquistati, l’Unione Calcio si porta al sesto posto in classifica a quota 11 punti in classifica. Nel prossimo ed ultimo turno i biscegliesi ospiteranno al “Di Liddo” il Real Siti che ha bloccato sull’1-1 l’Alto Tavoliere San Severo.

VIGOR TRANI – UNIONE CALCIO BISCEGLIE: 1-2 (0-1 pt)

VIGOR TRANI: Pfeiffer, Dispoto, Martinelli, Taal, Colella, Lopraino, Scardicchio (69’Scardicchio), Dentico (51’ Ricco), A. Conte, Sisto (62’ Romita), Mazzilli. A disp: Colagrande, Conte S., Turitto, Ndiaye All. Sisto

UNIONE CALCIO: Lullo, Amoruso, Quacquarelli, Zingrillo, Andriano, Sgarra (40’pt Binetti), Camporeale (62’De Mango), Inchingolo, Lorusso (75’Amoroso), Vitale (86’Pasculli), Petrignani (72’Pedone). A disp: Di Bari, Massari, Cangelli, Benedetti All. Rumma

ARBITRO: Michele Bonavita (Foggia). ASSISTENTI: Andrea Rizzi (Foggia), Davide Ambasciati (Foggia)

MARCATORI: 18’Petrignani (U), 59’ Binetti (U), 66’A. Conte (T)

AMMONITI: Dispoto (V), Binetti (U)

ESPULSI: 93’ De Mango (U) per doppia ammonizione

Foto: Marcello Papagni