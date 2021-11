L’Unione Calcio rispetta il pronostico, cade il Don Uva, Pari Virtus Bisceglie

Weekend da tripla per le compagini biscegliesi di calcio regionale, che hanno raccolto un bottino di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

Torna alla vittoria l’Unione Calcio, che al “Di Liddo” supera per 3-1 la Vigor Trani nel decimo turno del campionato di Eccellenza.

Mattatore del match è Manzari, autore di una tripletta: vantaggio immediato del “Condor” dopo appena due giri di lancette, al termine di uan ripartenza imbastita da Papagni.

La gara è piacevole, con Mazzilli più pericoloso tra i tranesi, ma nella ripresa Manzari mette in discesa il match al 16′, con una precisa conclusione in area su assist di Andriano.

Tre minuti dopo la mezz’ora lo stesso attaccante barese sigla il tris con il tap-in sugli svilupi di un calcio d’angolo, per il dodicesimo sigillo in campionato. Poco dopo la Vigor Trani accorcia le distanze grazie all’acuto di Mazzilli, al termine di un’azione personale.

Gli azzurri si portano così a quota 18 punti in graduatoria (quinto posto) e nel prossimo turno sono attesi dalla trasferta sul campo del San Severo, terza forza del girone.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Regge un tempo, invece, il Don Uva Calcio, sconfitto per 4-1 sul terreno amico del San Ferdinando nel decimo turno del campionato di Promozione, girone A.

Eppure i biancogialli chiudono la prima frazione in vantaggio, grazie alla rete di Uva al 32‘, i padroni di casa sono bravi a siglare l’uno-due tra il 17′ della ripresa (calcio di rigore di Pugliese) ed il 21′, sorpasso firmato da Gaucci. La risposta della compagine biscegliese non arriva ed al 24′ Pugliese sigla il tris con una conclusione sotto l’incrocio, prima del definitivo poker siglato da Giannotti a 5’ dallo scadere; nel mezzo l’espulsione per proteste del biancogiallo De Cillis al 34′.

Nel prossimo turno la compagine del tecnico Capurso ospiterà la quarta forza del girone Arboris Belli.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Secondo pareggio consecutivo per la Virtus Bisceglie, che impatta per 1-1 ad Ordona contro lo Stornarella nel’ottavo turno del campionato di Prima Categoria.

I biancazzurri iniziano il match in salita, visto il vantaggio dei padroni di casa siglato dopo appena 8′ di gioco da Pappalettera, poi Binetti e compagni sono bravi a reagire e, nonostante l’inferiorità numerica per il rosso nei confronti di Germinario al 25′, sfiorano il pari con De Mango nella ripresa.

L’espulsione tra le fila foggiane di Cartagine ha ristabilito la parità numerica ed al 33′ Di Franco indovina la giusta soluzione sugli sviluppi di calcio d’angolo, siglando il prezioso pareggio.

La Virtus Bisceglie sale a quota 6 punti in graduatoria e nel prossimo turno sarà attesa dalla sfida casalinga al cospetto della Ruvese.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA