L’Unione Calcio ospita la Vigor Trani in Coppa, Rumma: “Mettiamo a frutto il nostro lavoro”

Primo impegno ufficiale per l’Unione Calcio, che inaugurerà la stagione calcistica 2020/21 nel match d’andata del primo turno di Coppa Italia (girone A) in programma domenica 20 settembre al “Di Liddo” contro la Vigor Trani (fischio d’inizio ore 15.30).

Biscegliesi che hanno avuto a disposizione un mese di lavoro agli ordini del tecnico Rumma e che, in questi giorni, hanno accolto gli ultimi arrivati Filippo Balzano e Christian D’Alba. “Sono più che soddisfatto della squadra che ho a disposizione – afferma mister Rumma -, per questo ringrazio la società e il Direttore sportivo Roberto Storelli per le operazioni effettuate. Abbiamo lavorato bene in queste settimane, i ragazzi ci hanno sempre dimostrato impegno e disponibilità e questo ci fa ben sperare per la partita di domenica. Ci teniamo a far bene anche perché, come ben noto, la società tiene molto alla Coppa Italia e non vogliamo disattendere le attese”.

I ragazzi del tecnico Rumma troveranno di fronte una Vigor forte della riconferma del tecnico Angelo Sisto. “La Vigor riparte da qualche conferma nell’organico – spiega Rumma -. Ricordiamo che l’anno scorso hanno disputato un discreto campionato, ma soprattutto siamo consapevoli che tutti, avversari compresi, abbiamo voglia di tornare al calcio giocato dopo tanti mesi di stop. Noi dovremo solo farci trovare pronti e mettere a frutto tutto ciò che è stato fatto in queste settimane di lavoro”.

Nessuno squalificato tra gli azzurri per il match contro la Vigor Trani, gara che sarà diretta da Nicocolò Salomone della sezione di Bari, coadiuvato da Roberto Nero (Barletta) e Fabio Santo (Barletta).

Come da disposizioni per le normative anti Covid-19, l’incontro si disputerà a porte chiuse.