Coppa Italia Eccellenza: l’Unione Calcio crolla in casa contro il Barletta / RISULTATI

L’Unione Calcio crolla in casa contro il Barletta nella gara di andata di Coppa Italia Eccellenza, cedendo 0-3 agli ospiti in una partita il cui svolgimento ha poco a che fare con il risultato finale.

Gli azzurri disputano una grande partita sotto il punto di vista del gioco e delle occasioni lasciate agli avversari, ma non riescono a concretizzare e vengono puniti da questi ad ogni errore; con un Barletta cinico che segna tre gol con quattro tiri in porta, di cui uno è il calcio di rigore di Strambelli che sblocca il match al 15′. Nella ripresa Pinto su corner al 66′ e Lopez in contropiede al 75′ regolano definitivamente i conti a favore degli ospiti, mortificando l’Unione, che non meritava un passivo così pesante e una qualificazione ormai compromessa dopo quanto visto in campo.

Unione Calcio Bisceglie-Barletta Calcio 0-3

Unione Calcio (442): Lutzardo, La Notte, Bufi, Di Fulvio (39′ s.t. Adrian), Farinola, Ziani (41′ s.t. Soldani), De Blasio, Ngom, Zinetti (21′ s.t. Pelosi), Binetti (15′ s.t. Suriano), Amoroso (39′ s.t. Dembelé) All. Monopoli

Panchina: Lullo, Di Pierro, Alberto Luis, Dembelé, Andriano, Pelosi, Soldani, Suriano, Dell’Olio

Barletta (343): Staropoli, Pinto, De Gol, Casella (17 s.t. Montrone), Lavopa, Bernaola, Leone, Belladonna (40′ Di Cuonzo), Strambelli, Lattanzio, Lopez (Turitto 40′ s.t.) All. De Candia

Panchina: Massari, Ciurlo, Montrone, Turitto, Dicuonzo, Rotondo, Dibenedetto, Dragà, Parisi

Arbitro: Carlo Antico (Brindisi)

Assistenti: Alessandro Bellarte (Molfetta)

Vito Innamorato (Bari)

Reti: 15′ p.t. Strambelli, 21′ s.t. Pinto, 30′ s.t. Lopez

Note:

Recuperi: 2 minuti p.t., 5 minuti s.t.

Espulsi: /

Ammoniti: Ziani 13′ p.t. (U), Casella 22′ p.t. (B), Zinetti 29′ p.t. (U), Pinto 24′ s.t. (B), Turitto 42′ s.t. (B), Soldani 49′ s.t. (U)

