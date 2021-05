L’Unione Calcio cerca continuità contro la Vigor Trani

Rinvigorito dal secondo successo casalingo contro la Team Orta Nova, l’Unione Calcio punta alla continuità nel match contro la Vigor Trani in programma, eccezionalmente al “Di Liddo” oggi, domenica 30 maggio, con fischio d’inizio ore 16.30 e valevole per il dodicesimo turno, nonchè penultimo d’andata del campionato di Eccellenza Pugliese.

Una gara che si sarebbe dovuta disputare al “San Pio” di Enziteto sede delle gare interne della compagine tranese ma che si giocherà sul sintetico biscegliese per gentile concessione dell’Unione Calcio.

Se la squadra azzurra mette nel mirino il terzo successo in campionato , il primo esterno, la Vigor Trani invece, punta al riscatto dopo il ko maturato contro l’Alto Tavoliere San Severo ed interrompere la striscia negativa di risultati che dura da tre giornate (sconfitte contro Barletta 1922, Città di Mola e San Severo). I biancazzurri non conquistano l’intera posta in palio dalla quinta giornata dove, in tale occasione, si impose per 1-0 sul Real Siti.

Unione e Vigor Trani hanno otto punti a testa frutto di due affermazioni, due pareggi e quattro sconfitte. Delle 9 reti siglate sinora, 2 portano la firma del centrocampista 2002 ex Don Uva Alessandro Conte. Nel corso della stagione è andato a segno anche Ermes Dispoto che, lo scorso anno, indossava la casacca azzurra.