L’Unione Calcio Bisceglie blinda la propria difesa: dal Borgorosso arriva Lo Basso, confermato La Notte

L’Unione Calcio Bisceglie blinda la propria difesa, continuando a costruire con attenzione la propria retroguardia in vista della prossima stagione di Eccellenza, assicurandosi due profili di alto spessore come il neo-centrale azzurro Leonardo Lo Basso e confermando il laterale destro Daniele La Notte.

Lo Basso è un difensore centrale classe 2007 che arriva dal Borgorosso Molfetta e si unisce agli azzurri dopo un’ottima annata in Promozione. Difensore roccioso e marcatore affidabile, Lo Basso ha totalizzato 30 presenze con la maglia biancorossa, dimostrando solidità e personalità nonostante la giovane età. Un profilo di prospettiva che mister Rumma potrà valorizzare nel suo sistema difensivo.

una garanzia sulla corsia di destra è invece Daniele La Notte, laterale destro classe 2006, reduce da una stagione di grande crescita con la maglia dell’Unione. Dotato di spinta offensiva e capacità di copertura difensiva, La Notte ha spesso trovato spazio da titolare, segnando anche un gol decisivo nella vittoria esterna contro la Polimnia, crocevia fondamentale del percorso azzurro.

Il suo talento è stato riconosciuto anche a livello regionale, con la convocazione nella selezione U19 della Puglia per la 61ª edizione del Torneo delle Regioni.

Due tasselli importanti per una difesa giovane ma ambiziosa, pronta a farsi valere nel prossimo campionato.