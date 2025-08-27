L’Unione Calcio Bisceglie rinforza le fasce: è ufficiale la conferma di Farinola

L’Unione Calcio Bisceglie rinforza ancora la sua rosa in vista della prossima stagione e ottiene la riconferma del laterale mancino Roberto Farinola, giocatore chiave nelle ultime annate azzurre grazie alle sue doti di corsa e di spinta.

Con il campionato di Eccellenza ormai alle porte, che per l’Unione comincerà con qualche giorno di ritardo il 4 settembre a causa delle difficoltà logistiche che hanno causato il rinvio della prima giornata contro il Taranto, gli azzurri riescono a strappare una conferma di alto calibro per la categoria. Farinola è un laterale che garantisce quantità e qualità lungo tutta la fascia sinistra, dimostrandosi poi molto affidabile al cross e avendo trovato anche una continuità realizzativa che continuerà ad essere un’arma importante per mister Rumma anche in questa stagione.