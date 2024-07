L’Unione Calcio Bisceglie puntella la rosa con altri due rinnovi

Inizia a delinearsi la rosa dell’Unione Calcio Bisceglie con due pedine di categoria e sicura affidabilità. Proseguiranno la loro esperienza con il team azzurro Giuseppe Andriano e Sebastiano Binetti.

Per Giuseppe Andriano, venticinquenne centrocampista di costruzione e interdizione giovinazzese, si tratterà della sesta stagione consecutiva a guida della mediana azzurra. Per lui, formatosi nel settore giovanile del Bari, esperienze in Eccellenza con il Molfetta e in Serie D con il Bitonto.

Confermato anche il duttile centrocampista nativo di Molfetta, Sebastiano Binetti (classe ’99), emblema del progetto azzurro e del suo settore giovanile sarà ancora il vice capitano dello spogliatoio azzurro.