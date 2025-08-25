L’Unione Calcio Bisceglie raccoglie un’altra vittoria nel proprio percorso di test match, superando 3-1 la Virtus Palese in un test pre-campionato.
Un segnale incoraggiante per la squadra di mister Rumma, che continua così il ciclo di avvicinamento all’esordio nel prossimo campionato di Eccellenza con buone indicazioni e un bilancio complessivamente positivo.
Gli azzurri impiegano qualche minuto per trovare ritmo contro un avversario ordinato e propositivo, ma al 18′ passano in vantaggio con Saani, rapido a ribadire in rete da due passi un pallone deviato da un difensore ospite. Al 28’ l’Unione sfiora il raddoppio: Cappellari sfonda sulla corsia di destra e serve un pallone insidioso in area, ma Fracchiolla non riesce a concludere da posizione favorevole; con il primo tempo che si chiude poi senza altre grandi occasioni.
Nella ripresa, nonostante le grandi turnazioni atte a testare tutta la rosa, l’Unione alza il ritmo e, al 65’, trova il raddoppio con Ferrero, che insacca di testa su cross preciso di Loseto. Al 76’ la Virtus accorcia le distanze su calcio di rigore, ma poco dopo è ancora Ferrero a siglare il definitivo 3-1, ribadendo in rete una respinta del portiere su punizione velenosa di Zinetti. Nel finale c’è spazio solo per un provvidenziale intervento di Manzi a tu per tu con un attaccante ospite. Per l’Unione Calcio si tratta di un’ulteriore prova convincente in vista del debutto in campionato del 4 settembre prossimo. (Credit foto: Marcello Papagni)