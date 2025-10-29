L’Unione Calcio Bisceglie pareggia a Mola e vola al terzo turno di Coppa Italia

Missione compiuta per l’Unione Calcio Bisceglie, che pareggia 2-2 al “Caduti di Superga” di Mola di Bari contro la Virtus e conquista il pass per il terzo turno di Coppa Italia Dilettanti, forte anche del 3-0 ottenuto nella gara d’andata.

Il match si apre con ritmi alti e occasioni da entrambe le parti. Dopo un paio di tentativi di Goffredo e Caputo, al 17’ arriva il meritato vantaggio biscegliese: sugli sviluppi di un corner, Talin si libera in area e con un preciso mancino batte Lotito per l’1-0. La reazione della Virtus Mola è immediata: al 28’ D’Ambrosio finalizza un’azione corale e sigla l’1-1, mentre al 38’ Lorusso completa la rimonta con un contropiede ben orchestrato, fissando il 2-1 che chiude la prima frazione.

Nella ripresa gli azzurri alzano i giri del motore alla ricerca del pareggio. Ramos e Soldani sfiorano il gol nei primi dieci minuti, ma è Fracchiolla al 61’ a riportare tutto in equilibrio: il numero 90 sfrutta una mischia in area su cross di Ramos e insacca il 2-2. Da lì in avanti la partita si fa più tattica, con pochi sussulti. La Virtus tenta il colpo dalla distanza con Mosquera e Massari, ma senza esito, mentre nel finale l’espulsione di De Giosa spegne le speranze di rimonta dei padroni di casa.

Nel finale, l’Unione sfiora anche la vittoria con Fracchiolla, ancora protagonista, ma Lotito si oppone con una parata decisiva. Finisce 2-2: un pareggio prezioso che conferma la solidità e il buono stato di forma della squadra allenata da Luca Rumma, pronta ora ad affrontare la prossima fase della competizione con entusiasmo e fiducia. (Credit foto: Nicola Castellana)