L’Unione Calcio Bisceglie annuncia l’area tecnica per la stagione 2025/26 tra conferme e novità

L’Unione Calcio Bisceglie ha annunciato i componenti dell’area tecnica per la stagione 2025/26, tra conferme importanti e nuovi arrivi in casa azzurra.

La società biscegliese riparte affidando la panchina a mister Luca Rumma, autore di una straordinaria rimonta salvezza nel finale di campionato scorso e guadagnandosi in questo modo una meritata riconferma per questa stagione. Confermato, invece, nel ruolo di direttore tecnico anche Lorenzo Ferrante, figura di spicco del calcio biscegliese con una carriera da calciatore culminata con due campionati di Serie A disputati con la maglia dell’Avellino e da anni ormai al centro del progetto Unione Calcio. Volto nuovo invece nel ruolo di direttore sportivo, con il neo-incaricato Gianluca Frascati che sposerà la causa azzurra a partire da questa stagione: per lui un curriculum di elevato spessore e costellato di successi tra piazze come Terlizzi, Monopoli e Barletta.