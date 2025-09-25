L’Unione Calcio batte ancora il Bitonto e passa il turno in Coppa Italia

L’Unione Calcio Bisceglie supera 0-1 il Bitonto nella gara di ritorno valevole per il primo turno di Coppa Italia d’Eccellenza bissando il 2-1 dell’andata.

Al “Sante Diomede” di Bari gli uomini di Luca Rumma approcciano alla gara con il giusto piglio costruendo due palle gol nel primo quarto d’ora. Saani e Farinola provano la via della rete senza fortuna. Loiodice evita il gol neroverde sul tentativo di Delgado. Nella ripresa, complice anche il caldo, i ritmi non aumentano con l’equilibrio che rimane una costante. Bitonto alla ricerca del gol, nel finale ecco che il risultato si sblocca. Minuto 78: D’Alba tocca con la mano su cross di Ramos e per il direttore di gara è calcio di rigore che Talin con freddezza realizza mettendo il pallone sotto la traversa. La reazione bitontina produce una rete annullata però per fuorigioco.

Terza vittoria stagionale e passaggio del turno per il club del presidente Pedone che domenica torna in campo ospitando al “Ventura” l’Ugento. (Credit foto: Marcello Papagn)