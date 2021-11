L’Unione Calcio affronta la corazzata Barletta, Don Uva in casa, Virtus a Trani

Tre gare tutte da gustare per Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 7 novembre nelle rispettive gare di campionato.

Gli azzurri di Rumma, reduci dalla vittoria in extremis contro il San Marco, vogliono provare a fare lo sgambetto alla capolista Barletta nel big match del nono turno del campionato di Eccellenza di scena al “San Sabino” di Canosa con fischio d’inizio alle ore 14.30. Gli azzurri puntano a mantenere le zone alte della graduatoria e rendere la vita difficile alla capolista che ha conquistato sinora 24 punti su 24 disponibili ed è reduce dalla vittoria in Coppa Italia per 5-0 sul San Severo. Si tratta del terzo incontro stagionale tra le due contendenti. I precedenti, disputati in Coppa, dicono una vittoria per i biancorossi ed un pareggio per 1-1. L’ultimo precedente in campionato, in casa Barletta, risale al 1 dicembre 2019 con i biscegliesi che si imposero per 1-0 in virtù del sigillo di Lorusso in pieno recupero. I ragazzi di Farina detengono il miglior attacco con 28 reti segnate e la seconda miglior difesa con 5 gol al passivo.

Sempre alle 14.30, ma al “Di Liddo”, toccherà al Don Uva che ospiterà l’Atletico Acquaviva nella nona giornata del campionato di Promozione girone A. I biancogialli di Capurso vogliono ben figurare dinanzi al pubblico amico. L’Atletico Acquaviva però, vorrà dare continuità all’affermazione casalinga per 2-1 ai danni dell’Arboris Belli per risalire ulteriori posizioni in classifica. Le due squadre hanno un distacco di due lunghezze (13 l’Acquaviva e 11 il Don Uva). Gli ospiti detengono il terzo miglior attacco con 18 reti siglate di cui 5 portano la firma di Davide Pastore a segno nell’ultima partita. I ragazzi di mister Delle Foglie hanno subito sinora 10 gol.

Anticipo al mattino per la Virtus Bisceglie che, sul sintetico cittadino, affronterà la Città di Trani 2019 nel settimo incontro del torneo di Prima Categoria girone A. I biscegliesi puntano a interrompere l’astinenza di punti che dura dalla seconda giornata. Di fronte un Trani reduce dal ko interno contro la Virtus Palese per 3-2. Calcio d’inizio ore 11.00.

Foto: Marcello Papagni