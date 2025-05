Luigi Cipri trionfa agli XFC: il Team Cipri domina il campionato nazionale e guarda ai Mondiali

Grande successo per il Team Cipri al campionato nazionale XFC, andato in scena sabato 25 maggio presso il palazzetto Roman Sport City di Pomezia. Gli atleti guidati dal Maestro Enzo Cipri si sono distinti in maniera eccellente, portando a casa ben sei primi posti e un secondo posto nella competizione che ha visto protagonisti alcuni dei migliori atleti del panorama italiano di Fit Combat.

Tra le prestazioni di spicco brilla quella di Luigi Cipri, autore di un’incredibile vittoria nel match di Contatto Pieno. Il giovane atleta ha messo KO il suo avversario, conquistando così il titolo di campione italiano in maniera netta e decisa, confermandosi talento assoluto della disciplina.

Insieme a lui hanno gareggiato con successo anche Michele Troilo, Andrea Mastrapasqua, Francesco Di Pierro, Francesco Savoia, Giuseppe Amoruso e Giorgia Lovino, confermando l’elevato livello tecnico e la preparazione degli agonisti della scuderia Cipri.

I risultati ottenuti rafforzano il prestigio del team e proiettano l’intero gruppo verso nuovi, ambiziosi obiettivi. Ora il focus si sposta sui Mondiali 2025, dove il Team Cipri si prepara a rappresentare l’Italia e a competere al massimo livello internazionale.