Ludobike Racing Team, risultati di assoluto valore al “Gran Premio Bari-Bat”

Lo scorso fine settimana durante il “Gran Premio Bari-Bat“, tappa finale IRONKIDS, crosscountry giovanile, categorie ammesse: giovanissimi, PG e minibikers, la Ludobike ha scritto una nuova pagina della storia dell’associazione presieduta da Piero Loconsolo con numerose medaglie e piazzamenti.

Nella G1M primo e terzo posto per Gonnella Luca e Caggianelli Daniele,nella G2F primo e secondo posto rispettivamente per Di Gregorio Ylenia e Zecchillo Serena, nella G3M primo posto per Andrea Castrignanò, nella G4M primo posto per Jacopo Caggianelli e 4° per Romeo Coccia nella G5M primo,secondo e quarto posto rispettivamente per: Colangelo Lorenzo Maria, Gonnella Lorenzo, Di Clemente Francesco Sergio, nella G6F primo posto per Martina Giuliese, nella G6M terzo posto per Mozzillo Ferdinando.

“Un team che si sta dimostrando non soltanto vincente – affermano gli istruttori della squadra biscegliese – ma anche e sopratutto affiatata. Determinazione e preparazione, passione e impegno sono tutti valori che ci accomunano:“Un applauso dunque a questi giovani sportivi e alle loro famiglie che anche in un caldo pomeriggio di Luglio non hanno fatto mancare la numerosa partecipazione”.