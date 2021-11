Ludobike protagonista al Trofeo Ciclocross Città di Viggiano

Continua il momento positivo per i corridori della Ludobike che hanno preso parte al Trofeo Ciclocross Città di Viggiano in Basilicata.

Nella seconda prova del Mediterrano Cross, vittoria per Francesco Dell’Olio nella categoria G6 con quarto posto finale per il compagno di squadra Nicolò Rana. Una prestazione di valore per la coppia biscegliese di scena in contrada Case Rosse sui prati esterni all’Hotel Kiris su percorso di gara di 2500 metri.

Si conferma leader, invece, nella categoria Open il biscegliese Ettore Loconsolo, vincitore di tappa con i colori del Parkpre Racing Team.

“Una domenica perfetta – dichiara Piero Loconsolo, presidente dell’associazione biscegliese – siamo un gruppo di persone che stanno bene insieme, si divertono, si conoscono e con cui si sono fatte cose straordinarie, una stagione fin qui perfetta che ci inorgoglisce”.