Ludobike, ottimi piazzamenti per Dell’Olio e Rana nella tappa di Mattinata

La quinta tappa nella città di Mattinata, andata in scena domenica, ha riservato un buon epilogo per due ciclisti della Ludobike Racing Team: Francesco Dell’Olio e Nicolò Rana.

Nell’articolato percorso ciottolato che dà l’occhio al Mar Adriatico, Francesco Dell’Olio ha tagliato il traguardo in seconda posizione, mentre Nicolò Rana ha chiuso in quinta piazza, su venticinque partecipanti.

Grande soddisfazione per il presidente Piero Loconsolo, che non ha mancato l’appuntamento per spendere qualche parola d’elogio per i due beniamini: “Francesco e Nicolò sono ragazzi straordinari che provano sempre ad andare oltre i propri limiti – afferma – certamente è bello vederli crescere insieme e stanno dimostrando di poter competere con i migliori G6 di tutta Italia, oltre ad essere il riferimento per molti giovanissimi della nostra associazione” conclude Loconsolo.