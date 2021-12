Ludobike, Dell’Olio e Rana sbaragliano la concorrenza a Belvedere Marittimo

Continua l’ottimo momento dei due atleti della Ludobike, Francesco Dell’Olio e Nicolò Rana, protagonisti nella quinta gara del “Mediterraneo Cross“, andata in scena mercoledì 8 dicembre a Belvedere Marittimo, nella location di “Calabaia” (categoria G6 maschile).

Exploit e primo posto per Francesco Dell’Olio, seguito a ruota dal compagno di squadra Nicolò Rana, con i due portacolori biscegliesi che hanno bissato i successi di qualche giorno fa (leggi qui).

Importanti punti in cascina, quindi, per i due ciclisti nel cammino che culminerà con la maglia da leader del “Mediterraneo Cross”. Le ultime due tappe sono in programma il 12 dicembre (Palazzo San Gervasio) ed il 16 gennaio (Torre del Greco) ; il successo nella gara calabrese ha permesso a Dell’Olio di salire a quota 140 punti nella generale, con annesso primo posto, seguito proprio da Rana (109 punti).

Continuano le soddisfazioni per il presidente della Ludobike, Pietro Loconsolo. “Con il podio ottenuto nella gara odierna, non possiamo che essere contenti di quanto abbiamo fatto, sia dal punto di vista numerico che qualitativo in questa parte della stagione. Questo non può che far piacere al team, alle famiglie e agli sponsor spingendoci a crescere e migliorare giorno per giorno”.