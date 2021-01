Loconsolo pronto per i Campionati Italiani di Ciclocross

Continua in maniera positiva la marcia di avvicinamento al Campionato Italiano di Ciclocross per il corridore biscegliese Ettore Loconsolo.

Il talento in forza al Team Bike Terenzi ha conquistato il sesto posto in occasione della settima tappa del Giro D’Italia Ciclocross, disputatasi a Sant’Elpidio a Mare (Fermo). L’ottimo piazzamento, assieme al titolo di leader dell’Adriatico Cross Tour, consentono a Loconsolo di presentarsi nel migliore dei modi in occasione dei Campionati Italiani previsti in quel di Lecce dall’8 al 10 gennaio. Un appuntamento che l’atleta biscegliese vuole raggiungere al meglio della sue potenzialità per scrivere una nuova pagina di una carriera sempre più importante.