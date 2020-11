Loconsolo centra il podio al Ciclocross di San Martino

Conquista un ottimo terzo posto il biscegliese Ettore Loconsolo in occasione del Ciclocross di San Martino che ha avuto luogo nel territorio di Valsamoggia, nei pressi di Bologna, nello scorso weekend.

Il ciclista biscegliese, maglia azzurra lo scorso inverno al mondiale di ciclocross, e campione d’Italia nel 2018 e 2019, ha dimostrato un’eccellente condizione di forma. Un buon viatico in vista di una stagione che potrà ancora regalare grandi soddisfazioni al talento in forza al Team Bike Terenzi. A vincere il Ciclocross di San Martino è stato Matteo Siffredi, ma Loconsolo è già pronto per dare nuovamente battaglia in occasione del Campionato Regionale del Lazio, previsto in programma domenica 22 novembre.