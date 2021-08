Loconsole e Bisceglie Femminile ancora insieme la prossima stagione

Continuano le operazioni legate ai rinnovi in casa Bisceglie Femminile che nella mattinata odierna ha perfezionato quello di Daniela Loconsole.

Per l’estremo difensore, classe 1991, la prossima sarà la stagione numero cinque con indosso la maglia neroazzurra, “Oramai dopo tanti anni la considero una famiglia più che squadra – esordisce Lonconsole – non riesco a pensare ad un’altra società che non sia questa. Ringrazio la dirigenza e lo staff che mi hanno permesso di continuare questa avventura al Bisceglie”. Sulla compagna di reparto Oselame la pugliese dichiara, “Con Gabri ho un rapporto stupendo, è un continuo confrontarci e supportarci nelle vittorie e nelle sconfitte, ha sempre creduto in me e alla sicurezza che le posso dare nel momento in cui urge una sostituzione”. Tante novità in vista della prossima stagione tra roster, staff tecnico e campionato, ecco l’analisi di Loconsole, “Quest’anno non sarà un campionato semplice, ma sono consapevole che lavorando duro con il nuovo allenatore potremmo toglierci delle soddisfazioni. Conosco mister Di Chiano – chiosa la Lonconsole – ha sempre fatto bene e noi lo aiuteremo ad integrarsi nel più breve tempo possibile”.