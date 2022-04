Lo Sporting Tennis Club Bisceglie vince e passa al secondo turno playoff

Una vittoria convincente, cercata e ottenuta al termine di partite combattute ed equilibrate: lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 si impone per 4-0 sul CT Giannoccaro Monopoli nel primo turno dei playoff promozione della serie C.

Parte subito forte Mirgone, che vince il suo singolare; capitan Kikko Sasso lotta e ha la meglio del suo avversario in tre set tiratissimi (6-3; 2-6; 7-5), poi Florez mette la freccia con un perentorio 6-1; 6-0. Il punto decisivo lo porta a casa Giorgio Caggianelli, per il 4-0 finale.

Nel prossimo turno, che si svilupperà in gara secca, il club biscegliese se la vedrà in trasferta con il CT Corsano, capace di superare per 4-0 Tuglie. Chi vince potrà accedere alla fase nazionale.