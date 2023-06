Lo Sporting Tennis Club Bisceglie pareggia con Galatina e centra la salvezza in B2

Un pareggio che significa salvezza: lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 impatta per 3-3 contro il CT G. Stasi Galatina e centra la permanenza nel campionato di Serie B2.

Francisco Bahamonde vince 6-0; 6-4 il suo singolare contro Alessandro Bellifemmine, mentre Florez cede al terzo contro Fuele. Caggianelli e Sasso lottano ma non riescono a conquistare punti e così dopo il parziale dopo i singolari è di 3-1 per la formazione ospite.

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 non demorde e sfrutta i due doppi per portare a casa il punto decisivo in classifica: il duo argentino Bahamonde-Florez regola 6-3; 6-1 Bellifemmine e Fuele, Sasso e Caggianelli ci mettono il cuore e superano Cardinale-Fani per 7-5; 5-7; 10-7.

La stagione dello Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 termina così con il terzo posto in classifica e con il raggiungimento del proprio obiettivo: capitan Sasso e compagni giocheranno ancora la Serie B2.