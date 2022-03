Lo Sporting Tennis Club Bisceglie dilaga nella prima giornata del campionato di Serie C

Inizia col piede giusto l’avventura Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 nel campionato di Serie C maschile. Il club del presidente Bartolo Sasso nel girone 2 della prima fase regionale del campionato, davanti ad una bella cornice di pubblico che ha gremito gli spalti di strada Del Carro, ha regolato l’Angiulli con il punteggio di 6-0.

I primi singolari se li aggiudicano Giorgio Caggianelli (6-0; 6-1) e Federico Mirgone (6-0; 6-0), con l’argentino che bagna il suo esordio assoluto in Italia con una prestazione convincente. A seguire successi anche per Kikko Sasso (6-0; 6-0) e Valentin Florez (6-0; 6-0), che può così festeggiare il suo ritorno ufficial da giocatore del club. Debutto nel doppio per il giovanissimo classe 2006 Angelo Cassanelli che, in coppia con Mirgone, vince 6-0; 6-1, mentre il duo composto da Florez e Caggianelli regola gli avversari con un doppio 6-0.

Nel prossimo turno, in programma domenica 20 marzo, capitan Sasso e compagni renderanno visita al CT Andria.