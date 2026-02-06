Lo Sporting Tennis Club 2.0 Bisceglie riparte con una nuova identità

Lo Sporting Tennis Club 2.0 Bisceglie è pronto ad avviare una nuova stagione sportiva e sceglie di presentarsi ufficialmente alla città con una conferenza in programma sabato 7 gennaio alle ore 18.30, nella cornice dell’Hotel Salsello. Un appuntamento che segna simbolicamente l’inizio di un nuovo percorso, all’insegna del rinnovamento e della crescita.

Al centro dell’incontro ci sarà la presentazione del nuovo logo del club, elemento distintivo di un restyling che racconta l’evoluzione di un progetto sportivo orientato al futuro. Un cambiamento che non rinnega la propria identità, ma la rilancia con rinnovato entusiasmo e con la volontà di migliorarsi sotto ogni aspetto, dentro e fuori dal campo.

Nel corso della conferenza interverranno le principali figure dirigenziali dello Sporting Tennis Club 2.0 Bisceglie. Prenderanno la parola la presidentessa Angela Ricchiuti, il direttore tecnico e responsabile del settore agonistico Francesco “Kikko” Sasso, il direttore sportivo Andrea Valente e il team manager Giuseppe Di Micco, che illustreranno obiettivi, linee guida e prospettive della nuova stagione.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato alla presentazione delle squadre che rappresenteranno il club nei prossimi campionati. Lo Sporting Tennis Club 2.0 Bisceglie sarà infatti impegnato nei tornei di Serie B, Serie C e Serie D, oltre a schierare le formazioni del settore Under, confermando l’attenzione alla crescita dei giovani e alla valorizzazione del vivaio.