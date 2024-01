Lions cercano l’impresa sul campo della capolista Ruvo

I Lions tentano l’impresa sul parquet della capolista Ruvo, nel match in programma per la 18° giornata di Serie B Nazionale Old Wild West; con la palla a due fissata alle 18:00 di domenica 14 gennaio.

I ragazzi di coach Fabbri sono reduci da un’esaltante vittoria casalinga in rimonta contro Ozzano, che certifica il cambio di rotta intrapreso da tutto l’ambiente; in campo, con delle performance decisamente migliori rispetto al passato recente, e fuori, con gli innesti di Suppi, Fontana e Divac; con gli ultimi due pronti ad essere integrati nelle rotazioni biscegliesi.

I Lions tentano l’impresa contro Ruvo, perché la difficoltà del match è certificata dai numeri e dai risultati impressionanti dei padroni di casa. Miglior attacco del campionato, record di 13-4, final four di Coppa Italia e Supercoppa vinta a settembre certificano la forza del gruppo di coach Campanella; che può contare su tre ex nerazzurri come Diomede, Leggio e Contento.

L’ardua sfida di Ruvo sarà diretta da Francesco Di Luzio di Cernusco sul naviglio (Milano) e Jacopo Spinelli di Cantù. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Giuseppe Minafra di Ruvo (segnapunti), Domenico Turi di Foggia (cronometrista) e Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo (addetto ai 24”).