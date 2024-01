I Lions sfiorano l’impresa sul parquet di Ruvo / CLASSIFICA

I Lions sfiorano l’impresa sul parquet della capolista Ruvo, conducendo il risultato per gran parte della partita, facendosi però rimontare nel finale, arrendendosi ai padroni di casa; che costringono gli ospiti alla tredicesima sconfitta stagionale in Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Fabbri hanno aperto la contesa con un secco 2-13 iniziale, che ha permesso loro di gestione con grande disciplina il vantaggio, conducendo il risultato e respingendo i tentativi di rimonta dei padroni di casa, con i canestri preziosi di Chiti e Rodriguez; toccando il +7 nel secondo periodo e andando in vantaggio di quattro lunghezze all’intervallo lungo.

I Lions sfiorano l’impresa, ma la qualità e l’esperienza di Ruvo prevale nel secondo tempo; quando i padroni di casa mettono in campo tutte le qualità che hanno permesso loro di raggiungere il primato in classifica. Un perentorio parziale di 10-0 ha rimesso in discussione le sorti della contesa, con il collettivo ruvese capace poi di toccare il +10.

Inutili i tentativi ospiti di ritoccare il risultato e tentare il controsorpasso; Ruvo è troppo forte, e manda al tappeto i nerazzurri, a cui rimane comunque una stoica prova contro un avversario di rango superiore; che certifica la buona direzione intrapresa dal gruppo biscegliese, adesso più che mai convinto dell’obiettivo salvezza.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

RUVO-LIONS BISCEGLIE 83-72

Ruvo: Traini 15, Jackson 16, Toniato 16, Eliantonio 2, Galmarini 6, Leggio 15, Ghersetti 8, Deri 3, Diomede 2. N.e.: Contento. All.: Ambrico.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 25, Chiti 12, Abati Tourè 10, Cepic 7, Dip 4, Fontana 9, Chessari 3, Divac 2. N.e.: Maralossou, Turin, Lanotte. All.: Fabbri.

Arbitri: Di Luzio di Cernusco sul naviglio (Milano) e Spinelli di Cantù.

Parziali: 16-23; 37-41; 59-55.

Note: nessun uscito per cinque falli.

Tiri da due: Ruvo 20/32, Bisceglie 18/36.

Tiri da tre: Ruvo 11/29, Bisceglie 8/22.

Liberi: Ruvo 10/11, Bisceglie 12/16.

Rimbalzi: Ruvo 33, Bisceglie 33.

Assist: Ruvo 10, Bisceglie 12.