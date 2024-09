Lions positivi nelle amichevoli precampionato

Lions positivi nelle amichevoli precampionato, in cui la compagine biscegliese ha dimostrato di essere ad un ottimo livello in vista dell’inizio degli impegni ufficiali della stagione 24/25; sono infatti arrivate una vittoria contro il Monopoli, formazione della stessa categoria dei nerazzurri, e una sconfitta contro una formazione di categoria superiore come Ruvo, con cui però la prestazione è stata ottima.

Mercoledì scorso, al PalaPoli di Molfetta, è andata in scena l’amichevole contro Ruvo, formazione di Serie B Nazionale, con cui i nerazzurri se la sono giocata e hanno inseguito nel risultato per tre quarti, prima di cedere nel quarto, concluso 98-84, dimostrando un’ottima forma; confermata sabato scorso; con l’amichevole vinta a Monopoli per 83-80 contro i padroni di casa.

Adesso i Lions positivi visti nelle ultime due uscite dovranno ripetersi prima nelle prossime amichevoli, rispettivamente mercoledì 11 a domicilio del Sant’Antimo, e il 14 e 15 a Mola per il memorial “Vito Pinto”; e poi nei primi impegni ufficiali della stagione.