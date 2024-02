Lions nel pomeriggio al PalaDolmen ospitano Padova

Lions in cerca di risultati contro Padova, con la squadra nerazzurra che vuole riscattarsi, dopo due stop inattesi nelle ultime due giornate, ma che vede nel match delle 16:00 l’occasione di tornare alla vittoria; cercando di replicare la prestazione dell’andata, quindi con l’obiettivo di vincere ancora nella 22° giornata di Serie B Nazionale Old Wild West.

La vittoria è l’unico risultato possibile per i ragazzi di coach Origlio, con quest’ultimo ancora in cerca della sua prima vittoria da allenatore dei Lions, risultato che aiuterebbe la classifica e l’ambiente dei nerazzurri, che però dovranno fare i conti con una situazione fisica non ideale; con elementi come Fontana ancora ai box.

Sul cammino salvezza dei padroni di casa c’è Padova, gli ospiti fanno leva sulla grande esperienza del loro roster, con elementi come Scanzi, Ferrari, Molinaro e Bianconi e su un coach come De Nicolao, alla guida dei padovani da tre stagioni.

Match del PalaDolmen arbitrato da Adriano Fiore di Pompei (Napoli) e Alex Oliver Di Mauro di Sasso Marconi (Bologna). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Monica Piliego di Brindisi (segnapunti), Federica Camisa di Brindisi (cronometrista) e Valeria Di Serio di Brindisi (addetto ai 24”).