Lions fermati a Lumezzane dai propri errori

Lions fermati a Lumezzane dai propri errori, in una gara costellata dalle note difficoltà dei nerazzurri, costate tanto durante l’arco di tutta la stagione, e che neanche ieri il collettivo biscegliese è riuscito a risolvere; ottenendo un’altra sconfitta in Serie B Nazionale Old Wild West.

L’approccio ad ogni uscita dagli spogliatoi, le palle perse, le basse percentuali al tiro; questi i problemi che tanto caro stanno costando ai ragazzi di coach Origlio, amareggiato a fine gara, perché, nonostante il grande impegno quotidiano, vede i suoi Lions fermati dai propri errori; che dovranno essere risolti entro l’inizio della post-season, dove i nerazzurri si giocheranno tutto.

Tutti i problemi descritti hanno impedito agli ospiti di stare vicini nel punteggio durante l’arco della contesa, tranne per poche porzioni di partita, con un secondo tempo da 53 punti dei padroni di casa che ha spento i sogni di rimonta dei biscegliesi; che hanno chiuso sull’87-70.

LUMEZZANE-LIONS BISCEGLIE 87-70

Lumezzane: Vitols 7, Minoli 13, Vecerina 20, Di Meco 14, Ndzie 9, Spizzichini 15, Cecchi 3, Maresca 2, Mastrangelo 2, Biancotto 2. N.e.: Deminicis, Salvinelli. All.: Saputo.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 7, Chiti 21, Fontana 2, Cepic 20, Dip 4, Chessari 10, Rubinetti, Abati Tourè 6, Divac. N.e.: Turin. All.: Origlio.

Arbitri: Bettini di Faenza e Cieri di Ravenna.

Parziali: 21-17; 34-29; 66-53.

Note: usciti per cinque falli Fontana e Di Meco.

Tiri da due: Lumezzane 33/52, Bisceglie 9/27.

Tiri da tre: Lumezzane 2/8, Bisceglie 11/32.

Liberi: Lumezzane 15/22, Bisceglie 19/22.

Rimbalzi: Lumezzane 36, Bisceglie 33.

Assist: Lumezzane 11, Bisceglie 8.