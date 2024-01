Lions in cerca di continuità contro Ravenna

Lions in cerca di continuità contro Ravenna, volendo smaltire al più presto il K.O. di Ruvo, a partire dal match del PalaDolmen, in programma stasera alle 18 valido per la 19° giornata, in cui i nerazzurri proveranno a tornare subito alla vittoria e smuovere la classifica in Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Fabbri sono a caccia di risultati. Certamente i complimenti per una bella prestazione, come quella del precedente impegno, contro la capolista Ruvo di Ruvo, fanno piacere; ma adesso il collettivo Biscegliese cerca concretezza, cercando il risultato ogni settimana, perché le dimostrazioni sono state tante, e tutto l’ambiente vuole che si allineino a dei risultati che rendano giustizia a quanto visto in campo; perciò stringerà i denti anche Raphael Chiti, non al meglio, ma pronto a dare il massimo.

La rincorsa nerazzurra all’obiettivo salvezza passa da Ravenna in questa settimana, con gli ospiti che vantano un record al 50%; con nove partite vinte a fronte di altrettante sconfitte. Il roster giallorosso, in mano a coach Bernardi, è stato recentemente arricchito dal play Panzini; ma può contare anche sugli ex di turno Dron e Bedetti, oltre che sul talento classe 2003 Onojaife, di ruolo centro; non sarà della partita invece Nikolic, per squalifica.

Lions in cerca di continuità contro Ravenna, col match affidato al fischietto di Giuseppe Vastarella di Saronno (Varese) e Claudio Marconetti di Rozzano (Milano). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Alessandro Camassa di Martina Franca (segnapunti), Isabella Giordano di Bari (cronometrista) e Felice Enrico Berardi di Ruvo (addetto ai 24”).