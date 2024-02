I Lions cedono alla corazzata Roseto / CLASSIFICA

I Lions cedono alla corazzata Roseto, uscendo dal PalaMaggetti sul risultato di 69-55, non riuscendo così nell’ardua impresa di espugnare il palazzetto avversario, rivelatosi un autentico fortino in questa stagione; essendo stato teatro di ben undici successi dei propri beniamini in Serie B Nazionale Old Wild West.

I ragazzi di coach Origlio non sono mai riusciti ad impensierire i padroni di casa, già in doppia cifra di vantaggio a fine primo quarto, e con i nerazzurri mai capaci di ricucire lo svantaggio creatosi in avvio; rimasto costante con gli abruzzesi in gestione, che non hanno mai spinto sull’acceleratore per aumentare il gap; probabilmente gestendo anche le energie in vista del fondamentale scontro diretto contro Ruvo del 18 febbraio.

I Lions cedono anche a causa delle percentuali tenute durante l’arco della contesa; con un 43% dal tiro da due punti e il 22% dall’arco, che non sarebbero mai potuti bastare per impensierire un avversario alle latitudini di classifica dei padroni di casa. I nerazzurri cercheranno di migliorare, in questo e in altri aspetti di gioco, sin dal rientro agli allenamenti, previsto per questo pomeriggio, preparando l’importante sfida interna di domenica contro San Vendemmiano. (Foto: Pallacanestro Roseto)

ROSETO-LIONS BISCEGLIE 69-55

Roseto: Durante 5, Mantzaris 17, Maiga, Petracca 2, Klyuchnyk 18, Donadoni 15, Tamani 10, Santiangeli 2, Dervishi. N.e.: Mastrototaro. All.: Gramenzi.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 10, Chiti 12, Turin 2, Cepic 11, Dip 10, Divac 4, Chessari 3, Fontana 3, Maralossou, Abati Tourè. All.: Origlio.

Arbitri: Giambuzzi di Ortona (Chieti) e Guercio di Ancona.

Parziali: 23-13; 42-28; 55-42.

Note: uscito per cinque falli Rodriguez Suppi.

Tiri da due: Roseto 22/41, Bisceglie 15/35.

Tiri da tre: Roseto 3/12, Bisceglie 5/23.

Liberi: Roseto 16/21, Bisceglie 10/14.

Rimbalzi: Roseto 35, Bisceglie 36.

Assist: Roseto 12, Bisceglie 6.