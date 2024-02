I Lions a caccia di un’impresa sul parquet di Roseto

I Lions a caccia di un’impresa sul parquet di Roseto, formazione al secondo posto in Serie B Nazionale Old Wild West, e con un brillante record interno di 10 vinte e sole due perse; che renderà il match delle 20:30 di stasera ancora più proibitivo per gli ospiti.

I ragazzi di coach Origlio devono rialzare la testa dopo l’ultima battuta d’arresto, avvenuta tra le mura amiche contro Jesi, ma per tentare l’impresa potranno fare affidamento su un Suppi ritrovato dopo i problemi fisici; i cui 17 minuti nello scorso match del PalaDolmen rappresentano uno spunto interessante in ottica trasferta.

Gli avversari, come detto, hanno reso il PalaMaggetti un autentico fortino; violato solo da Jesi e Chieti durante l’arco della stagione. Attualmente all’inseguimento di Ruvo, con cui lo scontro diretto è previsto il 18 febbraio, gli abruzzesi dovrebbero recuperare l’esterno Guaiana; sotto le plance invece darà manforte il nuovo arrivato Petracca.

Umberto Giambuzzi di Ortona (Chieti) e Daniele Guercio di Ancona dirigeranno il match. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Giulia Di Virgilio di Teramo (segnapunti), Luca Giacometti di Pineto (cronometrista) e Alessandro Pace di Spoltore (addetto ai 24").