Lions a caccia della quinta vittoria stagionale contro Lumezzane

Lions a caccia della quinta vittoria in Serie B Nazionale Old Wild West, impegnati sul parquet amico del PalaDolmen contro Lumezzane, primo storico match contro una formazione lombarda, con la palla a due fissata alle 17:00; match valido per la quindicesima giornata di campionato.

I nerazzurri arrancano in classifica, con un bottino di sole quattro vittorie, a fronte di dieci sconfitte; che però non ha scoraggiato l’ambiente. La società infatti rilancia con un innesto importante come il play Juan Rodriguez Suppi, che avrà l’onere di aiutare a risolvere i problemi di palle perse e scelte sbagliate nei momenti caldi della contesa, che tanto caro sono costati alla squadra di Enrico Fabbri.

Lions Bisceglie a caccia della quinta vittoria contro Lumezzane, formazione di buon livello, che ha finora maturato un record di 6-8; che vede però una forte disparità tra rendimento casalingo (5-3) e quello esterno (1-5). I nerazzurri proveranno a far valere il fattore campo, sfruttando le difficoltà nell’approccio alle trasferte degli avversari; provando a portarsi a casa una vittoria che sarebbe importante per la classifica e per il morale.

Il match sarà arbitrato da Adriano Fiore di Pompei (Napoli) e Matteo Lilli di Ladispoli (Roma). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Luigi Serrano di Monteroni (segnapunti), Felice Enrico Berardi di Ruvo (cronometrista) e Ciro De Angelis di Lecce (addetto ai 24”).