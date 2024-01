I Lions a caccia della prima vittoria di coach Origlio

I Lions a caccia della prima vittoria di coach Origlio, cercando di dimenticare in fretta la brutta prestazione infrasettimanale contro Fabriano, per tornare ad ottenere buoni risultati come nelle gare precedenti; risalendo la classifica di Serie B Nazionale Old Wild West.

L’obiettivo salvezza dei nerazzurri passa per il PalaRuggi e i padroni di casa dell’Andrea Costa Imola, che il collettivo biscegliese ha già battuto all’andata per 99-70, e che vuole essere un trampolino di lancio per tutto l’ambiente; pronto a dare continuità ai risultati dell’ultimo mese e continuare a guadagnare posizioni in graduatoria.

L’Andrea Costa Imola non versa nelle migliori condizioni, con attualmente all’attivo una striscia di cinque sconfitte consecutive per la compagine guidata da coach Emanuele Di Paolantonio, che non attraversa il suo miglior momento di forma psicofisica; ma proprio per quello cercherà di far valere il fattore campo, cercando di sfruttare il talento e l’esperienza di Ranuzzi, da tenere d’occhio durante la contesa.

I Lions a caccia della prima vittoria di coach Origlio nel match di domenica 28 gennaio, diretto da Gabriele Occhiuzzi di Trieste e Chiara Corrias di Cordovado (Pordenone). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Francesco Ferrera di Castenaso (segnapunti), Erica Bertoni di Forlimpopoli (cronometrista) e Alessio Pio Ottaviano di Sant’Arcangelo di Romagna (addetto ai 24”).