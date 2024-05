Playout, Lions Bisceglie ancora vittoriosi contro Vicenza

Lions Bisceglie ancora vittoriosi contro Vicenza, con un grande successo che li porta sul 2-0 nella serie playout di Serie B Nazionale, concludendo la doppietta di gare casalinghe nel migliore dei modi, con un 85-82 che dà la speranza e la convinzione di poter archiviare la pratica salvezza anzitempo in terra veneta tra Gara 3 e Gara 4.

I ragazzi di coach Origlio partono fortissimo, con un primo quarto dominato per 29-15 e con un irreale 11-15 al tiro, con Fontana protagonista assoluto e un vantaggio considerevole da poter gestire. Tra il secondo e il terzo quarto, però, la fluidità dell’attacco nerazzurro è andata scemando, non riuscendo più a far girare il pallone in cerca dell’uomo libero, e difatti consegnando l’inerzia della partita a Vicenza; con un risultato combinato tra i due quarti di 33-47, con soli quattro punti segnati in più del primo quarto in entrambi i secondi due e l’attacco vicentino sembrato veramente infermabile per una seppur volenterosa difesa nerazzurra.

Nel quarto periodo addirittura c’è il vantaggio ospite, sul 62-64, ma a cui corrisponde l’immediata reazione dei padroni di casa; capaci di ribaltare completamente l’inerzia del match e dominare la partita sui due lati del campo; con un 16-5 parziale e un super Suppi che ha preso in mano la squadra, e che ha permesso ai Lions di gestire il 78-69 parziale fino all’85-82 finale. (Foto: Cristina Pellegrini)

LIONS BISCEGLIE-VICENZA 85-82

Lions Bisceglie: Chessari 7, Chiti 12, Fontana 21, Cepic 7, Dip 6, Rodriguez Suppi 26, Abati Tourè 6. N.e.: Rubinetti, Divac, Turin, Petrovic. All.: Origlio.

Vicenza: Cucchiaro 17, Brambilla 20, Bugatti 22, Lurini 8, Riva, Antonietti 9, Campiello 4, Sanad 2, Cernivani, Pavan. N.e.: Carr. All.: Ghirelli.

Arbitri: Castellano di Legnano e Purrone di Mantova.

Parziali: 29-15; 42-35; 62-62.

Note: usciti per cinque falli Chessari, Cepic e Cucchiaro.

Tiri da due: Bisceglie 14/34, Vicenza 23/47.

Tiri da tre: Bisceglie 13/26, Vicenza 7/18.

Liberi: Bisceglie 18/26, Vicenza 15/18.

Rimbalzi: Bisceglie 36, Vicenza 37.

Assist: Bisceglie 20, Vicenza 20.