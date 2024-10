Lions Bisceglie, vittoria su Bari e aggancio alla vetta momentanea / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie conquistano una preziosa vittoria nella sfida disputata al PalaAssi di Trani contro l’Adria Bari, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B2. I nerazzurri partono fortissimo, ma calano nell’ultimo quarto e rischiano di farsi rimontare alla fine, riuscendo comunque a chiudere con quattro punti di vantaggio sugli avversari.

I nerazzurri impattano il match molto bene, chiudendo avanti il primo quarto con un parziale di 18-12, grazie ad un ottimo Dancetovic in attacco. Coach Fabio Saputo sfrutta gli atleti a sua disposizione attraverso una profonda rotazione, che gli permette di allungare il vantaggio sul finire del primo tempo. Alla ripresa di gioco i Lions appaiono in pieno controllo del risultato, portandosi addirittura ad un massimo vantaggio di +20. Eppure gli ospiti non si perdono d’animo e accorciano le distanze, riducendo il divario a -10 a sei minuti dalla sirena. I cinque punti consecutivi di Juani Rodriguez non bastano per i biscegliesi, che subiscono il recupero da parte degli avversari, trascinati dalle triple siglate da Callara. A meno di due secondi dal termine, El Agbani realizza un tiro libero e poi, sfruttando l’errore in rimessa del Bari, Rodriguez allunga con un 2/2 dalla lunetta e fissa il punteggio sul 79-75. Con questa vittoria, i Lions raggiungono l’Adria Bari a quota 8 punti in classifica e si apprestano ad affrontare il Felice Scandone Avellino con il morale alle stelle.

Lions Bisceglie-Adria Bari 79-75

Lions Bisceglie: Juani Rodriguez 22, El Agbani 9, Dancetovic 10, Trentini 9, Dip 7, Di Camillo 7, Colombo 6, Cavalieri 4, Camporeale 3, Okiljevic 2. N.e.: La Macchia. All.: Saputo.

Adria Bari: Lupo 14, Anibaldi 10, Callara 21, Pelucchini 6, Traoré 4, Zacchigna 9, Diomede 8, Preite 3, Granieri. N.e.: Santiago Rodriguez, Rubino, Schifeo. All.: Console.

Arbitri: Laveneziana di Monopoli, Carotenuto di Boscotrecase (Napoli).

Parziali: 18-12; 38-28; 65-48.

Note: uscito per cinque falli Lupo. Tiri da due: Bisceglie 23/39, Adria Bari 12/24. Tiri da tre: Bisceglie 8/26, Adria Bari 14/29. Tiri liberi: Bisceglie 9/14, Adria Bari 9/11. Rimbalzi: Bisceglie 26, Adria Bari 30. Assist: Bisceglie 15, Adria Bari 17.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI