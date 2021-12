Lions Bisceglie, vittoria e primato nell’ultima dell’anno / CLASSIFICA

Importante successo casalingo per i Lions Bisceglie, che in occasione della tredicesima giornata del campionato di serie B, girone D, sono riusciti ad imporsi su Sant’Antimo.

Non è stato facile l’inizio match per i nerazzurri, che hanno subito un break di 7-0 per poi trovarsi a -8 a metà prima frazione, conclusa per 17-10 per gli ospiti. Nella ripresa Sant’Antimo tocca anche il doppio vantaggio (+10 sul 24-14). Il team di coach Nuzzi però mette in campo le migliori qualità difensive e riesce a ribaltare il risultato al 17esimo minuto grazie al tiro dalla lunetta di Gabriel Dron (33-31).

Nel terzo quarto, un piccolo calo di ritmi fa ripiombare il collettivo biscegliese sotto di 4 punti (43-39). Ecco, quindi, che i Lions sono richiamati alla massima concentrazione, con il sostegno del pubblico del Paladolmen. Il sorpasso arriva con Tibs sul 60-56, per poi tentare l’affondo decisivo che è valso il notevole +14 (73-59). Vavoli e compagni a 3 minuti dal termine si chiudono in difesa e lasciano poco spazio alle avanzate avversarie, che riescono a racimolare solo 2 punti sul tabellone. La sirena arriva sul punteggio definitivo di 73-61.

Undicesima vittoria stagionale per i Lions, che concludono il 2021 in bellezza. Sarà importante riposarsi nelle festività natalizie prima di affrontare il big match d’alta classifica sulle tavole di Agrigento, in programma domenica 9 gennaio.

