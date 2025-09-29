Lions Bisceglie, vittoria convincente all’esordio in B2 contro Termoli

Inizio col piede giusto per i Lions Bisceglie, che hanno superato Termoli nella gara d’apertura del campionato di Serie B2 2025-2026, conquistando due punti fondamentali per ridurre la penalizzazione di -5 inflitta alla vigilia del torneo. La squadra allenata da Vito Console ha mostrato carattere e qualità, controllando la partita per larghi tratti e lasciando agli avversari solo la soddisfazione di ridurre lo scarto nel finale.

I nerazzurri hanno approcciato il match con grande determinazione, trascinati dall’ultimo arrivato Luca Montanari, subito leader in campo. L’avvio folgorante (8-0) ha messo in chiaro le intenzioni dei padroni di casa, con Anibaldi devastante in transizione, Festinese puntuale e due triple di Di Dio che hanno fissato il 23-6 al 7’. Termoli ha reagito con un parziale di 0-9, ma Bisceglie ha risposto con decisione, trovando punti importanti da Gueye (16 punti e 7 rimbalzi) e ancora da Festinese per il massimo vantaggio sul +17 (43-26).

Nonostante i tentativi di rientro degli ospiti, privi di alcune pedine chiave come Rupil, Magugliani e Grimaldi, i Lions hanno mantenuto salde le redini del match. Montanari ha respinto il ritorno molisano con un’altra tripla, mentre Tartaglia ha messo la firma sul 70-52 che sembrava chiudere la contesa. L’uscita per falli dello stesso Montanari e di Gueye ha reso più complicato il finale, ma Giovinazzo e Anibaldi hanno messo al sicuro la vittoria.

Un piccolo calo di concentrazione ha permesso a Termoli di rientrare fino al -6 negli ultimi minuti, senza però mai mettere realmente in discussione il risultato. Con il successo interno, i Lions compiono il primo passo verso l’obiettivo stagionale: azzerare la penalizzazione e ritagliarsi un ruolo da protagonisti in un girone D ricco di insidie. (Credit foto: Cristina Pellegrini)

Lions Bisceglie-Termoli 84-79

Lions Bisceglie: Montanari 21, Di Dio 16, Anibaldi 10, Tartaglia 6, Gueye 16, Festinese 8, Giovinazzo 5, Spernanzoni 2. N.e.: D’Orsi, Di Lollo Capurso, Gentile, De Feudis. All.: Console.

Termoli: Cassano 4, Matera 10, Pierucci 16, Odigie 15, Dieng 18, Sow 13, Buonanno 3, Marino, Leskoviku. N.e.: Cappella. All.: Marinelli.

Arbitri: Di Santo e Candeloro di Chieti.

Parziali: 27-12; 48-35; 70-55.

Note: usciti per cinque falli Montanari, Cassano, Gueye. Tiri da due: Bisceglie 24/36, Termoli 22/43. Tiri da tre: Bisceglie 8/24, Termoli 6/30. Tiri liberi: Bisceglie 12/15, Termoli 17/26.