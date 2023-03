Lions Bisceglie vincono ancora, espugnato il campo del Taranto / CLASSIFICA

Vincono ancora i Lions Bisceglie, capaci di imporsi al Tursport di Taranto in occasione della ventiquattresima giornata del campionato di Serie B di basket, girone D.

I Lions hanno provato a prendere il largo sia nella prima frazione (13-22) che a metà del secondo periodo (22-34) ma i padroni di casa non si sono disuniti e con una tripla di Rocchi a inizio terzo quarto hanno rimesso la testa avanti (42-40). Bisceglie ha mantenuto le redini della contesa pur senza riuscire ad andare oltre il +5 (51-56) ma non concedendo più a Taranto di assumere il controllo del punteggio. Un prezioso canestro di Pieri è valso il +6 (64-70) a cinque minuti dalla conclusione: i rossoblù di casa hanno accorciato sul -1 ma Dri, dalla lunetta, ha siglato il 69-72 a 23 secondi dalla sirena. La tripla di Cena ha riportato la situazione in parità a quota 72 ma il capitano nerazzurro, come già accaduto a Monopoli, si è assunto la responsabilità del tiro e a 3 secondi dal termine ha centrato il bersaglio da oltre l’arco dei 6,75. Il tentativo di Corral allo scadere si è rivelato impreciso e i numerosi sostenitori biscegliesi al seguito sono esplosi di gioia per un’affermazione meritatissima e davvero molto pesante.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Taranto-Lions Bisceglie 72-75

Taranto: Villa 3, Bruno 8, Conte 8, Cena 5, Corral 16, Rocchi 21, Graziano 6, D’Agnano 3, Sampieri 2. N.e.: Piccoli. All.: Olive.

Lions Bisceglie: Ingrosso 11, Dri 21, Chiti 11, Bini 10, Dip 4, Pieri 11, Del Sole 4, Vavoli 3, Mastrodonato, Provaroni. N.e.: Dron. All.: Nunzi.

Arbitri: Chiarugi di Pontedera (Firenze), Di Salvo di San Giuliano Terme (Pisa).

Parziali: 16-25; 37-38; 58-58.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Taranto 21/46, Bisceglie 15/31. Tiri da tre: Taranto 7/25, Bisceglie 10/28. Tiri liberi: Taranto 9/14, Bisceglie 15/18. Rimbalzi: Taranto 37, Bisceglie 41. Assist: Taranto 16, Bisceglie 13.