Lions Bisceglie, vincere contro Sant’Antimo per mantenere il secondo posto

In occasione della ventottesima giornata del campionato di serie B, girone D, i Lions Bisceglie saranno impegnati nella sfida esterna contro Sant’Antimo.

Nel turno infrasettimanale, i nerazzurri sono riusciti ad avere la meglio su Salerno, ottenendo il secondo posto in classifica, a parimerito con Ruvo di Puglia. Fattore cruciale quindi capire la situazione fisica e di stanchezza dopo il recupero della 24esima giornata. Sant’Antimo è in settima piazza e ha 15 vittorie e 12 sconfitte all’attivo, a quota 30 punti. I campani, nella scorsa giornata, sono usciti sconfitti per mano di Ruvo di Puglia (72-66). Il pronostico è dalla parte dei biscegliesi, che nell’ultimo incrocio con Sant’Antimo hanno vinto con il punteggio di 73-61.

La palla a due della contesa è prevista per oggi alle ore 18.00. diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.