Lions Bisceglie, vincere contro Pescara per rialzare la testa

Nella sedicesima giornata del campionato di serie B, girone D, i Lions Bisceglie affronteranno fuori casa Pescara, con palla a due prevista alle ore 18.00.

In casa nerazzurra si respira aria di profonda amarezza dopo la netta sconfitta esterna per mano di Avellino per 80-43. Pescara è una squadra più che abbordabile ma attenzione a sottovalutare gli avversari di turno. I giocatori di casa, nell’ultima uscita stagionale sono riusciti a fare il colpaccio a Pozzuoli (75-64). Gli abruzzesi hanno concluso il girone d’andata con 6 punti (3 vittorie e 12 sconfitte all’attivo) e occupano la terzultima piazza.

Il match sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma “LNP pass”.