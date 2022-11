Lions Bisceglie tornano a vincere, superato in rimonta Monopoli / CLASSIFICA

Tornano alla vittoria i Lions Bisceglie e lo fanno in occasione del match casalingo della settima giornata di Serie B contro il White Wise Basket Monopoli.

Ottimo inizio degli ospiti, Ballabio e Moretti subito protagonisti, Monopoli avanti di 13 lunghezze in apertura di seconda frazione. I padroni di casa hanno ridotto il divario gradualmente, fino a trovare il controsorpasso grazie a Borsato (38-37) per non lasciare più il controllo del punteggio. Dron (5/7 dal perimetro), ben supportato da Bini, ha suonato la carica nel terzo quarto, marchiato a fuoco dall’offensiva dei nerazzurri (sei triple su otto tentativi: il margine di Bisceglie ha superato la doppia cifra ma Monopoli si è riportata sul -7 (67-60 al 28’) e quando Dron, ben spalleggiato da Borsato, ha contribuito a confezionare il +17 (79-62) ecco che Monopoli ha reagito con un generoso sforzo per rientrare in corsa grazie a 8 punti consecutivi di Moretti (79-70). A quel punto è salito in cattedra anche il capitano Filiberto Dri e un canestro pesante di Matteo Bini ha chiuso definitivamente la contesa (90-77). Una vittoria meritata.

Lions Bisceglie-Monopoli 96-83

Lions Bisceglie: Dron 21, Dri 19, Chiti 3, Bini 10, Dip 10, Borsato 17, Vavoli 7, Pieri 4, Verazzo 5. N.e.: Provaroni, Mastrodonato. All.: Nunzi.

Monopoli: Ballabio 16, Moretti 21, Bastone 20, Cusenza 5, Ragusa 12, Annese, Martini, Tartamella. N.e.: Bellantuono. Da Rin. All.: Salvemini.

Arbitri: Roca di Avellino, Procida di Salerno.

Parziali: 17-27; 46-40; 72-62.

Note: uscito per cinque falli nessuno. Tiri da due: Bisceglie 15/27, Monopoli 17/38. Tiri da tre: Bisceglie 15/30, Monopoli 11/22. Tiri liberi: Bisceglie 21/26, Monopoli 16/23. Rimbalzi: Bisceglie 30, Monopoli 34. Assist: Bisceglie 10, Monopoli 4.