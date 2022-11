Lions Bisceglie tornano a vincere in trasferta, espugnato il campo di Salerno / CLASSIFICA

I Lions Bisceglie sono tornati a vincere in trasferta, regolando nell’anticipo al sabato la Virtus Arechi Salerno (74-84). I nerazzurri di coach Luciano Nunzi hanno sfoderato una prestazione nel complesso attenta conquistando la sesta affermazione stagionale nel girone D del torneo di Serie B Old Wild West. Grande protagonista offensivo, senza dubbio, il capitano Filiberto Dri, miglior realizzatore della partita con 27 punti.

Partenza frizzante di Bisceglie: subito 3-12, doppia cifra nel vantaggio dopo quattro minuti (5-15) e addirittura sul +15 in apertura di seconda frazione (12-27), in virtù del buon lavoro in difesa e scelte ponderate in attacco. Salerno, con Vanni Laquintana in evidenza, ha provato a riportarsi in scia, accorciando sul 25-28 con un break di 13-1 al quale i Lions hanno replicato (29-38) ma ancora una volta il bomber monopolitano si è messo in evidenza: sua la tripla del nuovo -3 (35-38).

Il team biscegliese è scattato meglio dai blocchi anche nella terza frazione, ritoccando il +10 (39-49) grazie a Dri, ma i padroni di casa non si sono scomposti, ricucendo ancora sino al -2 (49-51). Gli strappi hanno caratterizzato l’intero periodo: +7 nerazzurro con Marcelo Dip in grandissimo spolvero (51-58), parità a quota 60 siglata da Rinaldi dalla lunga distanza. Tutto da rifare per Dron (ottimo ancora una volta) e compagni, che non sono mai finiti sotto nel punteggio: il tira e molla è proseguito nel quarto parziale, fra un +5 nerazzurro (62-67) e l’aggancio firmato da Bottioni, fino allo strattone decisivo di Filiberto Dri che con un canestro dalla media e una tripla ha dato ai Lions sette lunghezze di margine a meno di due minuti dal termine. Un capitale prezioso custodito con cura ed incrementato, fino al +10 segnato da Matteo Bini sullo scadere. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Salerno-Lions Bisceglie 74-84

Salerno: Bottioni 8, Laquintana 22, Moffa 11, Donadoni 11, Zucca 6, Birindelli 3, Rinaldi 11, Sulina 2, Capocotta. N.e.: Peluso, Piacente, Di Donato. All.: Di Lorenzo.



Lions Bisceglie: Dron 10, Dri 27, Chiti 13, Bini 11, Dip 14, Borsato 5, Pieri 4, Vavoli, Verazzo. N.e.: Provaroni, Mastrodonato. All.: Nunzi.

Arbitri: Settepanella di Roseto degli Abruzzi (Teramo), Valletta di Montesilvano (Pescara).



Parziali: 12-25; 35-40; 60-60.

Note: nessun uscito per cinque falli. Tiri da due: Salerno 18/38, Bisceglie 22/30. Tiri da tre: Salerno 8/27, Bisceglie 8/24. Tiri liberi: Salerno 14/49, Bisceglie 16/18. Rimbalzi: Salerno 35, Bisceglie 30. Assist: Salerno 13, Bisceglie 5.