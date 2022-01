Lions Bisceglie, si torna in campo per il recupero del big match di Agrigento

Neanche il tempo di festeggiare l’accesso alle Final Eight di coppa Italia ottenuto domenica scorsa (leggi qui), che i Lions Bisceglie sono subito chiamati a recuperare il match fuori casa contro Agrigento. Sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di serie B, girone D.

La partita tra i biscegliesi ed i siciliani è la migliore che il raggruppamento possa offrire. Si tratta di due compagini che sono a pari merito in testa al girone con 24 punti e un ruolino stagionale che parla di 12 vittorie e solo 2 sconfitte. Al Palamoncada uscirà vittoriosa la squadra che avrà curato in ogni minimo dettaglio i propri schemi di gioco. I giocatori di casa sono reduci da 11 vittorie consecutive e hanno dalla loro parte il fattore campo per andare a caccia della vetta solitaria.

I nerazzurri sono in un momento stagionale importante, tra qualificazione alla Coppa Italia e la sfida ad alta tensione agonistica sulle tavole di Agrigento: “Questo biglietto staccato per la Final Eight è solo un traguardo intermedio del tragitto, un pezzo della strada che vogliamo provare a costruire. Dobbiamo ragionare e agire nella piena consapevolezza che la nostra stagione sarà un crescendo di intensità e difficoltà” afferma coach Luciano Nunzi.

La contesa è in programma per questa sera, con diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass” a partire dalle ore 20.30. Arbitrano Giuseppe Scarfò di Palmi (Reggio Calabria) e Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia (Napoli).